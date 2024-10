Lanotiziagiornale.it - Si allunga la lista dei flop di TeleMeloni: ascolti a picco, cancellato anche il programma di Luca Barbareschi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un’indiscutibile e continuativa serie di. È quella inanellata da, che rischia di passare agli annali non solo come la Rai più controllata dal governo più di destra della Repubblica italiana, macome la Rai meno vista della storia del servizio pubblico. Dopo la cancellazione annunciata due giorni fa de “L’altra Italia” di Antonino Monteleone (33 puntate previste, dal costo di 180mila euro l’una e un compenso per il conduttore di 700mila euro), oggi a impreziosire ladei programmi meno visti della giornata e quindi chiusi anzitempo, si aggiunge “Se mi lasci non vale“ di, che su Rai 2 martedì ha segnato un agghiacciante 1,96% di share, con 293mila spettatori. Il, un clone mal riuscito di “Temptation Island” saluta con due settimane di anticipo.