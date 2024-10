Sciopero flop della scuola: adesione più bassa dell'anno scorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) È un flop lo Sciopero della scuola di giovedì 31 ottobre. Alle ore 12,30 l'adesione su territorio nazionale alla mobilitazione del comparto Istruzione proclamato per oggi è pari al 3.23%. Il dato è basato su una rilevazione che riguarda il 20,48% degli istituti scolastici. Una adesione più bassa rispetto a quella rilevata alla stessa ora nella protesta nazionale dell'ottobre 2023. Alle 12.30, infatti, la partecipazione allo Sciopero era stata del 3.99%. Insomma, la stragrande maggioranza dei lavoratori del comparto scuola e istruzione - riguardava infatti anche personale dell'università e degli enti di ricerca, accademie e conservatori e Istituti Aninsei - ha deciso lavorare regolarmente e non partecipare alla mobilitazione nazionale proclamata da Flc Cgil che ha organizzato presìdi e flash mob in 40 città. Iltempo.it - Sciopero flop della scuola: adesione più bassa dell'anno scorso Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È unlodi giovedì 31 ottobre. Alle ore 12,30 l'su territorio nazionale alla mobilitazione del comparto Istruzione proclamato per oggi è pari al 3.23%. Il dato è basato su una rilevazione che riguarda il 20,48% degli istituti scolastici. Unapiùrispetto a quella rilevata alla stessa ora nella protesta nazionale'ottobre 2023. Alle 12.30, infatti, la partecipazione alloera stata del 3.99%. Insomma, la stragrande maggioranza dei lavoratori del compartoe istruzione - riguardava infatti anche personale'università e degli enti di ricerca, accademie e conservatori e Istituti Aninsei - ha deciso lavorare regolarmente e non partecipare alla mobilitazione nazionale proclamata da Flc Cgil che ha organizzato presìdi e flash mob in 40 città.

Sciopero del 31 ottobre, presidi costretti a chiudere le scuole per via dell’enorme numero di pre-adesioni

(informazionescuola.it)

Comunicazione importante per le famiglie: alcune scuole italiane chiuderanno il 31 ottobre a causa dello sciopero nazionale dei docenti.

Sciopero della scuola, ecco quanto costa per docenti e personale Ata aderire alla protesta assentandosi da scuola per l’intera giornata

(tecnicadellascuola.it)

Una docente della scuola secondaria di secondo grado ci chiede quale trattenuta verrà fatta sul cedolino per l’adesione ad uno sciopero dell’intera giornata. Incominciamo con il dire che tutto dipende ...

Scuola, sciopero contro i tagli

(rainews.it)

Mobilitazione indetta a livello nazionale da Flc Cgil. In piazza Santo Stefano a Milano la manifestazione chiede più investimenti ...

Sciopero scuola il 31 ottobre, l’avviso aggiornato del Ministero

(orizzontescuola.it)

Per l’intera giornata del 31 ottobre 2024 è previsto uno sciopero generale di tutti i lavoratori del pubblico impiego e della scuola, proclamato da USB PI, con adesione di FISI e CUB SUR ...