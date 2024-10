Laprimapagina.it - Quote Betsson: chi si aggiungerà all’albo d’oro UEFA?

Leggi tutto 📰 Laprimapagina.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Real Madrid con i suoi quindici titoli in Champions League è il colosso del calcio spagnolo che vanta il maggior numero di successi nella. Seguito solo dal Milan con sette vittorie. Si tratta, dunque, di una squadra che ha tutte le carte in regola per conquistare nuovamente la Coppa Campioni. Tuttavia, nell’edizione attuale 2025 il gioco sembra star prendendo una nuova piega. Infatti, in base allesulla champions league confrontabili online, la favorita per la vittoria in questo turno di Champions League sembra essere il Manchester City. Il Real Madrid nella storia dellaLaChampions League, inaugurata nel 1955 come Coppa dei Campioni, è diventata la competizione più prestigiosa per i club europei, raccogliendo negli anni le squadre migliori e accendendo rivalità storiche.