Proposta di legge in Abruzzo: maggiore chiarezza per l'installazione di impianti a energia rinnovabile (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Coldiretti Abruzzo ha accolto con favore la recente Proposta di legge regionale che si propone di normare le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, un passo significativo verso una gestione più consapevole delle risorse. Questa iniziativa si allinea con il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 e rappresenta un tentativo di chiarire le norme che regolano l'installazione di fonti energetiche come gli impianti eolici e i pannelli fotovoltaici. L'approvazione del disegno di legge è prevista per i primi di dicembre, durante la seduta del consiglio regionale. Dettagli sulla Proposta di legge Il disegno di legge si propone di delineare chiaramente le aree che possono essere adibite all'installazione di impianti di energia rinnovabile, distinguendo quelle adatte da quelle non idonee.

