Probabili formazioni Verona-Roma undicesima giornata Serie A 2024 25

Probabili formazioni di Verona-Roma, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2024/25 in programma domenica 3 novembre alle ore 18.00. Gli scaligeri sono reduci da tre ko consecutivi, l’ultimo dei quali al Via del Mare di Lecce molto pesante in termini di classifica e scontro diretto. Dall’altra parte arrivano i giallorossi altrettanto in crisi di identità, in cerca di una reazione e di un cambio di rotta dopo un inizio di stagione da incubo. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paolo Zanetti e Ivan Juric. Le Probabili formazioni di Verona-Roma Verona (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Ledi, match valido per l’di/25 in programma domenica 3 novembre alle ore 18.00. Gli scaligeri sono reduci da tre ko consecutivi, l’ultimo dei quali al Via del Mare di Lecce molto pesante in termini di classifica e scontro diretto. Dall’altra parte arrivano i giallorossi altrettanto in crisi di identità, in cerca di una reazione e di un cambio di rotta dopo un inizio di stagione da incubo. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paolo Zanetti e Ivan Juric. Ledi(4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:11^ giornata: titolari e novità;-Monza: dove vederla in diretta tv e streaming,-Juventus, le; Diretta-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming eufficiali; Lazio-Hellas: lee dove vedere la partita in tv e in diretta streaming; Lazio-Hellas: le

Probabili formazioni Verona-Roma: scelto il ruolo di Suslov, le ultime su Dovbyk

(fantamaster.it)

Probabili formazioni Verona Roma - Le possibili scelte di Zanetti e Juric per la sfida dell'11^ giornata di Serie A ...

? Probabili formazioni 11^ giornata Serie A + KIT fantacalcio

(fantamaster.it)

Probabili formazioni 11 giornata - Serie A no stop: nuovo giro, nuova corsa! Dopo il turno infrasettimanale della 10^ ...

Pronostico Verona-Roma, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

(calciomercato.com)

L`Hellas Verona nel prossimo turno affronterà la Roma. La sfida, valevole per l`undicesima giornata di campionato, è in programma per domenica 3 novembre alle.

Roma – Torino: ecco le probabili formazioni!

(generationsport.it)

Oggi Roma – Torino: probabili formazioni, ecco tutte le info in merito alla sfida valevole per la decima giornata di Serie A. Oggi alle ore 20:45, presso lo stadio Olimpico di Roma , si terrà la gara ...