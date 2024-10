Potenza-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ecco le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Taranto, match dello stadio Alfredo Vivarini valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione lucana arriva da tre pareggi consecutivi contro Foggia, Picerno e Cavese, ma hora ha intenzione di ritrovare la vittoria tra le mura amiche per consolidare l’attuale piazzamento in zona playoff. Potenza-Taranto, come seguire il match La compagine pugliese, dal suo canto, ha una situazione di classifica estremamente complicata e spera di alzare il livello del proprio gioco, così da allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ecco le informazioni in merito alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Alfredo Vivarini valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La formazione lucana arriva da tre pareggi consecutivi contro Fa, Picerno e Cavese, ma hora ha intenzione di ritrovare la vittoria tra le mura amiche per consolidare l’attuale piazzamento in zona playoff., come seguire il match La compagine pugliese, dal suo canto, ha una situazione di classifica estremamente complicata e spera di alzare il livello del proprio gioco, così da allontanarsi dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

