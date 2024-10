Tpi.it - Pesce trasportato in valigia dalla Cina ai ristoranti di Roma: scoperto maxi-traffico illecito

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri del Nas dihannoundiall’Italia: i prodotti ittici, conservati in scatole di polistirolo, viaggiavano stipati all’interno di valigie trasportate da finti turisti. I militari hanno sequestrato 260 chili di merce in condizioni sanitarie estremamente rischiose: prodotti che erano destinati a rifornire alcuni locali di cucinese e giapponese della Capitale. I Nas sono al lavoro per ricostruire quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un sistema strutturato. Anziché viaggiare in apposite celle frigorifero, ilvenivaall’interno di valigie conservate nella stiva degli aerei. Il “corriere” si fingeva turista ma nei suoi bagagli non c’erano vestiti, biancheria o accessori per il bagno, bensì prodotti ittici.