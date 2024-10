Paola Egonu scontenta a Milano? Le voci dalla Turchia, i rumors di mercato e le squadre interessate (Di giovedì 31 ottobre 2024) Paola Egonu sta recuperando dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposta nelle scorse settimane. Un’infezione alle fosse nasali non dava tregua all’opposto, che ha così dovuto saltare la Supercoppa Italiana e le prime sei partite di Serie A1 disputate dalla sua Milano. La squadra lombarda sta sentendo la mancanza della sua leader, anche se le rosablù sono comunque riuscite a vincere cinque incontri e si trovano a quattro punti di distacco dalla capolista Conegliano. La bomber della Nazionale Italiana, MVP alle Olimpiadi di Parigi 2024 concluse con la conquista di una storica medaglia d’oro, è tornata ad allenarsi da qualche giorno e già dalla prossima settimana dovrebbe tornare alle prese con la palla. Oasport.it - Paola Egonu scontenta a Milano? Le voci dalla Turchia, i rumors di mercato e le squadre interessate Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)sta recuperando dall’intervento chirurgico a cui si è sottoposta nelle scorse settimane. Un’infezione alle fosse nasali non dava tregua all’opposto, che ha così dovuto saltare la Supercoppa Italiana e le prime sei partite di Serie A1 disputatesua. La squadra lombarda sta sentendo la mancanza della sua leader, anche se le rosablù sono comunque riuscite a vincere cinque incontri e si trovano a quattro punti di distaccocapolista Conegliano. La bomber della Nazionale Italiana, MVP alle Olimpiadi di Parigi 2024 concluse con la conquista di una storica medaglia d’oro, è tornata ad allenarsi da qualche giorno e giàprossima settimana dovrebbe tornare alle prese con la palla.

Paola Egonu scontenta a Milano? Le voci dalla Turchia, i rumors di mercato e le squadre interessate

Paola Egonu sta recuperando dall'intervento chirurgico a cui si è sottoposta nelle scorse settimane. Un'infezione alle fosse nasali non dava tregua ...

Pallavolo – Rumors dalla Turchia: Paola Egonu è scontenta al Vero Volley…

La voce arriva dalla Turchia e logicamente va presa con tutti i condizionali possibili ed immaginabili: ci sarebbero dei problemi tra Paola Egonu e la Vero Volley Milano. Lo ha scritto sul suo profilo ...

Paola Egonu salta l'esordio con Vero Volley (e Ballando con le Stelle): l'operazione al naso, l'influenza, l'infezione. Cosa le è successo

Paola Egonu costretta a fermarsi per sottoporsi a un'operazione al naso. La campionessa, reduce dall'oro olimpico a Parigi 2024, aveva già rinunciato al match di Supercoppa italiana con le ...

La Vero Milano ha bisogno di Egonu: Conegliano è già in fuga, Paola ha fretta di tornare in campo

Paola Egonu non vede l'ora di tornare in campo, ma la Numia ancora di più: l'opposto spera di rientrare già rodata in vista dello scontro diretto con Conegliano del 22 novembre ...