Palestra alluvionata di via Isonzo, Gasperini (Pd): "Nell'ultimo anno non tutto è andato bene, vigileremo" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Siamo contenti che finalmente ci sia una data ma non possiamo che essere arrabbiati nel constatare che Nell’ultimo anno non è andato tutto bene". Alessandro Gasperini, capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico, commenta così l'informativa data dall'assessore con delega allo Sport Forlitoday.it - Palestra alluvionata di via Isonzo, Gasperini (Pd): "Nell'ultimo anno non tutto è andato bene, vigileremo" Leggi tutto 📰 Forlitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Siamo contenti che finalmente ci sia una data ma non possiamo che essere arrabbiati nel constatare chenon è". Alessandro, capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico, commenta così l'informativa data dall'assessore con delega allo Sport

Palestra alluvionata di via Isonzo, Gasperini (Pd): "Nell'ultimo anno non tutto è andato bene, vigileremo"

(forlitoday.it)

Alessandro Gasperini, capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico, commenta così l'informativa data dall'assessore con delega allo Sport, Kevin Bravi ...

