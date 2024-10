Ilgiorno.it - Palazzo Lombardia, una domenica dolcissima: anteprima della Festa del Torrone al Belvedere

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 –delcon vista su Milano.3 novembre, in occasione delle giornate di apertura al pubblico di, sedeRegione, è in programma un "dolce evento”. Al, che si trova al trentanovesimo piano dell’edificio, si terrà un antipastomanizione dedicata al dolce tipico cremonese che si terrà sotto il Torrazzo dal 9 al 17 novembre. Dolcezza in verticale "Dai 161 metri di altezza – spiega il presidente Attilio Fontana – oltre a godere del meraviglioso panoramacittà di Milano con una vista mozzafiato a 360 gradi per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici, in quest'occasione ci sarà anche una punta di dolcezza in più e un sottofondo indimenticabile".