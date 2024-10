Nordio, Antimafia ha coordinamento, al Viminale prevenzione (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Tutte le indagini che riguardano reati vengono gestite dalla magistratura" e "la Procura nazionale ha sicuramente dei compiti di coordinamento che per reati così importanti, addirittura sovranazionali, è importante. Il ministero dell'Interno ha competenze operative in questo momento ancora più importanti. Ciò che farà il governo, in particolare il Viminale, è la prevenzione e il controllo per evitare hackeraggi e fughe di dati". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio su Radio Uno, in merito all'ipotesi di affidare alla Procura Antimafia le indagini sui crimini cyber con un decreto, confermando "un dibattito nel governo". Parlando, invece, della richiesta di escludere dal sorteggio la nomina dei componenti laici del Csm, Nordio ha specificato che il tema "è oggetto di dibattito, vi sono dei pro e dei contro". Quotidiano.net - Nordio, Antimafia ha coordinamento, al Viminale prevenzione Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Tutte le indagini che riguardano reati vengono gestite dalla magistratura" e "la Procura nazionale ha sicuramente dei compiti diche per reati così importanti, addirittura sovranazionali, è importante. Il ministero dell'Interno ha competenze operative in questo momento ancora più importanti. Ciò che farà il governo, in particolare il, è lae il controllo per evitare hackeraggi e fughe di dati". Così il ministro della Giustizia Carlosu Radio Uno, in merito all'ipotesi di affidare alla Procurale indagini sui crimini cyber con un decreto, confermando "un dibattito nel governo". Parlando, invece, della richiesta di escludere dal sorteggio la nomina dei componenti laici del Csm,ha specificato che il tema "è oggetto di dibattito, vi sono dei pro e dei contro".

Nordio, Antimafia ha coordinamento, al Viminale prevenzione

"Tutte le indagini che riguardano reati vengono gestite dalla magistratura" e "la Procura nazionale ha sicuramente dei compiti di coordinamento ... Giustizia Carlo Nordio su Radio Uno, in merito ...

Nordio: "Rischi per tutti". E interviene il Copasir

Ascolta ora Lo spettro del dossieraggio ancora una volta torna ad aleggiare sui palazzi, siano essi quelli politici o quelli del salotto della grande economia. L'inchiesta della Direzione Distrettuale ...

Intercettazioni, Nordio: risorse per capire nuovi sistemi criminalità

Roma, 30 ott. (askanews) - "Sappiamo bene che le organizzazioni criminali comunicano con sistemi che non siamo in grado di intercettare: la mafia non parla attraverso i telefonini. La proposta è trasf ...

Nordio: 'Sulla cybersicurezza della Pa già disposti 715 milioni euro'

E' in corso il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Nordio: 'Sulla cybersicurezza della Pa già disposti 715 milioni euro' "Espr ...