MotoGP, Marquez: “Difficile che si corra a Valencia, sport ora in secondo piano” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Vedere Valencia così è terrificante. Sto seguendo tutto a distanza e ci sono state tante vittime. Il mio pensiero va a tutte le famiglie colpite all’alluvione. In questo momento lo sport passa in secondo piano. Al momento mi sembra Difficile che si possa correre a Valencia. I camion dovrebbero iniziare ad arrivare tra una settimana e tutta la pista è stata distrutta dalla pioggia. Tutti noi vorremmo correre in Spagna, ma le immagini non sono rassicuranti”. Queste le parole di Marc Marquez, dalla conferenza stampa del GP della Malesia, sulla situazione drammatica in Comunità Valenciana dopo l’alluvione in Spagna. MotoGP, Marquez: “Difficile che si corra a Valencia, sport ora in secondo piano” sportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Vederecosì è terrificante. Sto seguendo tutto a distanza e ci sono state tante vittime. Il mio pensiero va a tutte le famiglie colpite all’alluvione. In questo momento lopassa in. Al momento mi sembrache si possa correre a. I camion dovrebbero iniziare ad arrivare tra una settimana e tutta la pista è stata distrutta dalla pioggia. Tutti noi vorremmo correre in Spagna, ma le immagini non sono rassicuranti”. Queste le parole di Marc, dalla conferenza stampa del GP della Malesia, sulla situazione drammatica in Comunitàna dopo l’alluvione in Spagna.: “che siora inFace.

