Calciomercato.it - Milan, altra bufera: “Maignan è un disastro”

Leggi tutto 📰 Calciomercato.it

Scopri di più su questa notizia su Calciomercato.it✔ In-Napoli, anche Mikenon è stato esattamente all’altezza della situazione: scoppia la polemica sul portiere rossonero Complice anche al vittoria dell’Inter,-Napoli è ancora al centro dell’attenzione di tifosi e opinionisti rossoneri. Una sfida che ha visto prevalere la squadra di Antonio Conte, capace di imporsi per 2-0 e di allungare così in vetta alla classifica, al cospetto di un Diavolo che è stato volenteroso ma che ha pagato la mancanza di qualità e tanti, troppi errori nel corso dei novanta minuti.: “è un” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In casa rossonera, torna in discussione la panchina di Fonseca, che non trova pace. L’allenatore portoghese è di fatto in bilico dall’inizio della stagione e non sta riuscendo a invertire una tendenza che vede la sua squadra troppo discontinua e capace di accendersi solo a tratti.