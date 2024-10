Migranti in Albania, Piantedosi smonta i teoremi della sinistra: i veri costi (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Il progetto Albania, sul quale abbiamo registrato il forte interesse di 15 Paesi europei e soprattutto della Presidente della Commissione europea, risponde all'obiettivo prioritario del Governo di prevenire e contrastare i flussi migratori irregolari e potrà in futuro svolgere un'importante funzione di deterrenza, con conseguenti benefici che si rifletteranno anche sul lavoro e sui compiti delle Forze di polizia». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sui 16 Migranti trasferiti in Albania, 12 dei quali poi rientrati in Italia dopo un'ordinanza del Tribunale di Roma. Iltempo.it - Migranti in Albania, Piantedosi smonta i teoremi della sinistra: i veri costi Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Il progetto, sul quale abbiamo registrato il forte interesse di 15 Paesi europei e soprattuttoPresidenteCommissione europea, risponde all'obiettivo prioritario del Governo di prevenire e contrastare i flussi migratori irregolari e potrà in futuro svolgere un'importante funzione di deterrenza, con conseguenti benefici che si rifletteranno anche sul lavoro e sui compiti delle Forze di polizia». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, nel corso del Question Time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione sui 16trasferiti in, 12 dei quali poi rientrati in Italia dopo un'ordinanza del Tribunale di Roma.

Piantedosi specifica come le operazioni di recupero e trasferimento in Albania dei sedici migranti si siano svolte "in acque internazionali in due distinti eventi avvenuti in zona Sar italiana e ...

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto Albania, sul quale abbiamo registrato il forte interesse di 15 Paesi europei e soprattutto della Presidente della Commissione europea, risponde ...

Schiaffo, l'ennesimo, alla propaganda del governo Meloni sulla pelle dei migranti e delle tasche pubbliche, visto il miliardo di euro spesi per i Cpr offshore in Albania. Il tribunale di Roma non ha c ...

Trattenimenti non convalidati, Piantedosi: pronti ad arrivare in Cassazione. Schlein: smontate tutto e chiedete scusa. Meloni: voi contro l’Italia, vergogna.