Tutto.tv - Mediaset: programmazione speciale per la notte delle elezioni USA 2024

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In occasionepresidenziali americane delha programmato una coperturaper seguire in diretta lo spoglio e l’andamento della votazione tra i candidati Kamala Harris e Donald Trump. A partire dallatra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Retequattro e Canale 5 offriranno agli spettatori una serie di appuntamenti per analizzare e commentare l’attesissimo evento. La lungaamericana su Retequattro e Canale 5 Martedì 5 novembre, Bianca Berlinguer guiderà il pubblico nella maratona elettorale con una puntatadi È sempre Cartabianca, in onda su Retequattro. Il programma inizierà in prima serata e continuerà fino alle 6.00 del mattino, accompagnando i telespettatori nella lungaelettorale con aggiornamenti in tempo reale e collegamenti dagli Stati Uniti.