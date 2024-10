Mafia, il boss condannato a 5 ergastoli ha diritto a un permesso di un giorno per andare in chiesa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non bastano il curriculum criminale - nel caso specifico ben 5 condanne all'ergastolo per stragi e omicidi - e la decisione di non collaborare con la giustizia per negare un permesso premio a un mafioso che, peraltro, chiedeva di poter lasciare il carcere per un solo giorno per andare in chiesa Palermotoday.it - Mafia, il boss condannato a 5 ergastoli ha diritto a un permesso di un giorno per andare in chiesa Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non bastano il curriculum criminale - nel caso specifico ben 5 condanne all'ergastolo per stragi e omicidi - e la decisione di non collaborare con la giustizia per negare unpremio a un mafioso che, peraltro, chiedeva di poter lasciare il carcere per un soloperin

La vicenda di Salvatore Biondo, 68 anni e in cella da 28, anche per aver partecipato alle stragi di Capaci e via D'Amelio. Chiede dal 2021 di poter uscire poche ore per andare in una parrocchia, ma i ...

Mafia, il “boss” Corona è stato scarcerato: decorrenza dei termini

PALERMO – Giuseppe Corona è stato scarcerato. Il boss (anche se ha sempre respinto l’accusa) è libero per decorrenza dei termini massimi custodia di cautelare. Era detenuto dal 2018 al 41 bis, il ...

Mafia a Bari, sconto di pena per Giovanni Palermiti imputato per l’omicidio di Walter Rafaschieri: dall’ergastolo a 20 anni

Nel processo d’appello, al figlio del boss di Japigia esclusa l’aggravante della premeditazione e riconosciute le attenuanti generiche. Il complice, Filippo ...

Boss condannati. I giudici dimenticano un imputato: processo da rifare

PALERMO – La sentenza diventa definitiva per tre boss. Per il quarto imputato di estorsione si dovrà celebrare un nuovo processo di appello. Lo ha deciso la Cassazione. La difesa si è accorta che il ...