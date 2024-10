Quotidiano.net - ‘Lidia Poët 2’, torna l'avvocata di Matilda De Angelis. E si batte per diritti delle donne

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Un esempio da seguire piuttosto che un'anomalia da comre”. Ci pensa Jacopo Barberis (Eduardo Scarpetta), giornalista ed ex (?) frequentazione di Lidia, l'con il volto diDe, a sintetizzare in una frase chi è la protagonista della serie Netflix, dal 30 ottobre sulla piattaforma con la seconda stagione. Ispirato alla vera storia della primadonna d'Italia, il nuovo capitolo riparte qualche tempo dopo la revoca dell'iscrizione di Lidia all’albo professionale. La giovane donna, però, non ha intenzione di vedersi negata la sua professione e decide di lottare. Trova un cavillo nell’editto Albertino e chiede di essere iscritta alle liste elettorali del comune. Il risultato? Viene arrestata e a tirarla fuori di prigione ci pensa il fratello Enrico (Pier Luigi Pasino).