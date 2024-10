Levi (Iliad), le offerte riservate sono un problema per le telco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le offerte di telefonia mobile riservate a utenti di specifici operatori concorrenti "sono un problema per il settore delle telecomunicazioni in Italia, per gli operatori, per i consumatori e in generale per tutta l'industria". È quanto ha affermato l'amministratore delegato di Iliad, Benedetto Levi, chiedendo di vietarle alla presentazione dei dati di due ricerche sul fenomeno nella conferenza "offerte riservate: regolamentazione e implicazioni sulle dinamiche competitive del settore" al Senato. "Si è sentiti dire dai nostri concorrenti, che in realtà la causa dei problemi del settore delle telecomunicazioni è proprio Iliad", ha osservato Levi aggiungendo che si parla però di "guerra dei prezzi" da prima dell'arrivo dell'operatore in Italia e che "forse si confonde con la concorrenza sui prezzi". "Le ricerche presentate dimostrano inequivocabilmente - ha commentato l'a.d. Quotidiano.net - Levi (Iliad), le offerte riservate sono un problema per le telco Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ledi telefonia mobilea utenti di specifici operatori concorrenti "unper il settore delle telecomunicazioni in Italia, per gli operatori, per i consumatori e in generale per tutta l'industria". È quanto ha affermato l'amministratore delegato di, Benedetto, chiedendo di vietarle alla presentazione dei dati di due ricerche sul fenomeno nella conferenza ": regolamentazione e implicazioni sulle dinamiche competitive del settore" al Senato. "Si è sentiti dire dai nostri concorrenti, che in realtà la causa dei problemi del settore delle telecomunicazioni è proprio", ha osservatoaggiungendo che si parla però di "guerra dei prezzi" da prima dell'arrivo dell'operatore in Italia e che "forse si confonde con la concorrenza sui prezzi". "Le ricerche presentate dimostrano inequivocabilmente - ha commentato l'a.d.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:), lesono un problema per le telco;: "Nel mobile bisogna dire basta alle";): “Sostenibilità , Ai e trasparenza: ecco come immagino il futuro del mercato delle Tlc”; TIM - CEO diItalia auspica interventocontrowinback, 2,43 miliardi di ricavi nel primo trimestre, l'ad: «Basi solide, crescere su mobile e fibra ottica»; L'ambigua strategia diche ha spento le tlc italiane; Approfondisci 🔍

Levi (Iliad), le offerte riservate sono un problema per le telco

(ansa.it)

Le offerte di telefonia mobile riservate a utenti di specifici operatori concorrenti "sono un problema per il settore delle telecomunicazioni in Italia, per gli operatori, per i consumatori e in gener ...

Telefonia mobile e offerte riservate, focus su impatto e sviluppi

(msn.com)

Benedetto Levi, ad di Iliad Italia, gli economisti Cesare Pozzi, Davide Quaglione e Domenico Lombardi. L'indagine analizza le dinamiche competitive del settore e le implicazioni economiche delle ...

Telefonia, i clienti non si fidano più: il report iliad contro le ‘offerte riservate’ dei grandi operatori

(fortuneita.com)

Uno studio commissionato da iliad, targato Swg – che Fortune Italia ha visionato integralmente - indica come le offerte riservate stiano facendo danni ...

Tutte le top offerte Iliad di questo mese: ce n’è per tutti a partire da 1,99 euro

(tuttoandroid.net)

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari In qualità di ...