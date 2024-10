“Le Iene presentano Inside”: un’inchiesta su giustizia e errori giudiziari in prima serata su Italia 1 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma “Le Iene presentano Inside” ritorna stasera su Italia 1 alle 21.53, portando in primo piano un’inchiesta che affronta temi delicati legati alla giustizia Italiana. Un approfondimento sui casi di ingiustizia e i loro retroscena, che intreccia storie di vita e di sofferenza. Questa puntata si concentra su due eventi scioccanti: l’omicidio di due bambine a Ponticelli e l’arresto di Enzo Tortora. L’obiettivo è mettere in luce i punti in comune tra queste vicende attraverso un’analisi approfondita e l’introduzione di nuove testimonianze. L’inchiesta su Ponticelli: il drammatico caso delle bambine Il 31 ottobre 1980, la vita di Napoli fu segnata da una delle pagine più oscure della sua storia. Gaeta.it - “Le Iene presentano Inside”: un’inchiesta su giustizia e errori giudiziari in prima serata su Italia 1 Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma “Le” ritorna stasera su1 alle 21.53, portando in primo pianoche affronta temi delicati legati allana. Un approfondimento sui casi di ine i loro retroscena, che intreccia storie di vita e di sofferenza. Questa puntata si concentra su due eventi scioccanti: l’omicidio di due bambine a Ponticelli e l’arresto di Enzo Tortora. L’obiettivo è mettere in luce i punti in comune tra queste vicende attraverso un’analisi approfondita e l’introduzione di nuove testimonianze. L’inchiesta su Ponticelli: il drammatico caso delle bambine Il 31 ottobre 1980, la vita di Napoli fu segnata da una delle pagine più oscure della sua storia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le, anticipazioni: "Siamo quello che mangiamo"; "Le", stasera in tv: le anticipazioni della puntata 22 febbraio 2024; Su Italia 1 ritorna "Le"; Ritorna "Le": inchiesta sugli esorcismi di Don Barone questa sera; Anticipazioni Le: la serie sulla morte di Mario Biondi, tutti i dubbi; Stasera in TV (16 luglio): Paolo Bonolis e Le, il duo Mediaset per schiantare la Rai; Approfondisci 🔍

Le Iene presentano: Inside, oggi si parla di giustizia ed errori giudiziari

(gazzetta.it)

Da Enzo Tortora ai "mostri" di Ponticelli, scopri tutte le anticipazioni al centro della puntata di Le Iene presentano: Inside di oggi, giovedì 31 ottobre 2024.

Le Iene Inside, anticipazioni: Enzo Tortora e i 'mostri' di Ponticelli, le nuove verità di Giulio Golia

(libero.it)

Nuovo appuntamento su Italia 1 con lo speciale dedicato al caso di malagiustizia di Enzo Tortora e a una vicenda di infanticidio su cui ancora ci sono dei dubbi ...

Le Iene presentano: Inside, giovedì 17 ottobre una puntata dedicata alle tragedie italiane

(gazzetta.it)

Un'inchiesta sulle tragedie italiane al centro della puntata di Le Iene presentano inside di oggi, giovedì 17 ottobre 2024.

Anticipazioni Le Iene Presentano Inside stasera, da Enzo Tortora ai "mostri" di Ponticelli, l'inchiesta di Giulio Golia

(informazione.it)

Stasera, giovedì 31 ottobre 2024, nuovo appuntamento con “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off de “Le Iene” ideato da Davide Parenti. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda in prima sera ...