Davidemaggio.it - Laura Pausini a Verissimo

Leggi tutto 📰 Davidemaggio.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)si riaffaccia in tv. Reduce dalla co-conduzione di GialappaShow, la cantante sarà di nuovo in tv, sponda Canale 5. Possiamo anticiparvi che prossimamentesarà ospite di. La registrazione dell’incontro con Silvia Toffanin è fissata giovedì 7 novembre. Il prossimo lunedì l’interprete de La Solitudine inizierà da Londra il tour europeo autunnale che la porterà altresì ad esibirsi a Capodanno a Messina. Il 14 novembre è attesa ai Latin Grammy Awards che la vedono gareggiare nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional. Nell’arco di questa stagione su Mediaset Infinity e Canale 5 andrà in onda, invece, il docu-concerto dellaDavide Maggio.