L’Aquila, l’allerta della Flc-Cgil: sciopero in difesa di scuola e università contro i tagli del governo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Flc-Cgil ha proclamato uno sciopero delle scuole, delle università e della ricerca in segno di protesta contro le recenti misure adottate dal governo guidato da Giorgia Meloni. Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che queste decisioni potrebbero avere sul settore dell’istruzione e della formazione artistica e musicale. Il suo appello è chiaro: è necessario prestare attenzione al messaggio lanciato da questa mobilitazione. L’impatto dei tagli sulla scuola e sull’istruzione superiore Nel suo intervento, Acerbo mette in evidenza le gravissime conseguenze dei tagli previsti dalla manovra del governo Meloni, sottolineando come queste misure possano portare a un vero e proprio “colpo mortale” per il sistema educativo italiano. Gaeta.it - L’Aquila, l’allerta della Flc-Cgil: sciopero in difesa di scuola e università contro i tagli del governo Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Flc-ha proclamato unodelle scuole, dellericerca in segno di protestale recenti misure adottate dalguidato da Giorgia Meloni. Maurizio Acerbo, segretario nazionale del PartitoRifondazione Comunista, ha espresso preoccupazione per le conseguenze che queste decisioni potrebbero avere sul settore dell’istruzione eformazione artistica e musicale. Il suo appello è chiaro: è necessario prestare attenzione al messaggio lanciato da questa mobilitazione. L’impatto deisullae sull’istruzione superiore Nel suo intervento, Acerbo mette in evidenza le gravissime conseguenze deiprevisti dalla manovra delMeloni, sottolineando come queste misure possano portare a un vero e proprio “colpo mortale” per il sistema educativo italiano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’, l’della: sciopero in difesa di scuola e università contro i tagli del governo; Selvaggia Lucarelli, la sua casa è un paradiso con vista spettacolare: vi lascerà senza fiato; Inseguimento mozzafiato sull’Asse Mediano: quattro giovani in arresto per resistenza; Arrestato un cittadino afgano per violenza sessuale a Roma: ecco i dettagli sull’accaduto; Sanremo: il mercato dei fiori si diversifica oltre i crisantemi per il 2 novembre; Sei lavoratori stagionali denunciati per furto in Val di Non: scoperta pratica illecita; Approfondisci 🔍

Sciopero scuola 31 ottobre, la Flc Cgil in piazza: “Rivendichiamo un contratto giusto e un lavoro stabile”

(orizzontescuola.it)

Il 31 ottobre 2024, il personale scolastico, universitario e della ricerca ha incrociato le braccia per 24 ore, aderendo allo sciopero generale indetto dalla Flc Cgil. Le principali ... davanti ...

Istruzione, Flc Cgil annuncia tre presìdi in Abruzzo 31 ottobre

(msn.com)

Con tre presìdi all'Aquila, Teramo e Pescara, giovedì prossimo 31 ottobre, la Flc Cgil aderisce in Abruzzo allo sciopero nazionale di tutto il personale del Comparto "Istruzione e Ricerca", settori sc ...

FLC CGIL Tor Vergata: il lavoro agile viene confermato

(flcgil.it)

04/10/2024 Il MIM rende note le istruzioni operative per la gestione e valutazione delle domande delle procedure concorsuali straordinarie IRC di ogni grado. 04/10/2024 Il 5 ottobre si celebra la ...

Cgil L’Aquila: “Un viaggio attraverso la Sanità che siamo, per costruire la Sanità che vogliamo”

(laquilablog.it)

che costituiscono l’unico presidio pubblico all’interno di un’area tanto vasta – così in una nota stampa Francesco Marrelli CGIL L’Aquila ed Anthony Pasqualone FP CGIL L’Aquila – invero, la ASL1, dopo ...