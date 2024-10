L’amministratore delegato di Louis Vuitton Pietro Beccari è cavaliere del lavoro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con una cerimonia svoltasi nella giornata di ieri Pietro Beccari, manager e attualmente amministratore delegato di Louis Vuitton, è ufficialmente cavaliere del lavoro. Ha infatti ricevuto la medaglia di Ordine al merito del lavoro, diventando ufficialmente cavaliere del lavoro della Repubblica italiana. A premiarlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; presente anche il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso. Pietro Beccari, CEO di Louis Vuitton, è cavaliere del lavoro Il riconoscimento gli viene consegnato grazie alla sua carriera manageriale. Durante il discorso si è parlato di quest’ultima come “contraddistinta per il rispetto dei valori fondanti dei marchi che ha guidato. Unito alla protezione del patrimonio culturale e la realizzazione di comunità di persone come strumento fondamentale per la creazione di valore attraverso il lavoro di squadra”. Metropolitanmagazine.it - L’amministratore delegato di Louis Vuitton Pietro Beccari è cavaliere del lavoro Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con una cerimonia svoltasi nella giornata di ieri, manager e attualmente amministratoredi, è ufficialmentedel. Ha infatti ricevuto la medaglia di Ordine al merito del, diventando ufficialmentedeldella Repubblica italiana. A premiarlo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; presente anche il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso., CEO di, èdelIl riconoscimento gli viene consegnato grazie alla sua carriera manageriale. Durante il discorso si è parlato di quest’ultima come “contraddistinta per il rispetto dei valori fondanti dei marchi che ha guidato. Unito alla protezione del patrimonio culturale e la realizzazione di comunità di persone come strumento fondamentale per la creazione di valore attraverso ildi squadra”.

Pietro Beccari (Louis Vuitton) riceve dal presidente Mattarella l’Ordine al merito del lavoro

Il manager, già alla guida di Fendi e Dior, è stato insignito al Quirinale del titolo di Cavaliere del lavoro della Repubblica italiana. Presente il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso ...

