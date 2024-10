Iltempo.it - La Russa e i suoi figli nel mirino degli spioni: "Voglio sapere chi è il mandante"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) C'è anche il presidente del Senato, Ignazio La, tra le vittime del dossieraggio emerso dall'inchiesta milanese, e in particolare sui, Geronimo e Leonardo. "Quello che mi ha schifato ancora di più non è che abbiano dossierato me, io ci sono allenato" ma "i miei, in una data peraltro molto sospetta che non può essere una coincidenza", ha detto l'esponente di FdI nel corso di Dritto e rovescio, su Rete4. Intervistato da Paolo Del Debbio, laha commentato: "Io pretenderei che chi ha fatto questa ricerca mi spieghi chi l'ha commissionata, lo dica ai magistrati. È più importante della loro responsabilitàa chi l'interessato non ha potuto dire 'No' quando gli è stato chiesto di controllare me e i miei".