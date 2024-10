contro il Torino con un gol di Dybala. Successo che salva la panchina di Juric almeno per il momento. Fischiati Pellegrini e Cristante Ilgiornale.it - La Roma si riscatta contro il Torino: Dybala salva Juric. Le pagelle della partita Leggi tutto su Ilgiornale.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Ilgiornale.it: I giallorossi tornano alla vittoriailcon un gol di. Successo chela panchina dialmeno per il momento. Fischiati Pellegrini e Cristante

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Lasiil Torino: Dybala salva Juric. Le pagelle della partita; Pinerolo siPerugia; Le Wolves in campo al Palazzetto per il riscattoBergamo;, niente scherziil Torino: i bookie puntano sul riscatto giallorosso; Dybala pronto per la sfidal’Inter: lacerca riscatto; Genoa-1-1, pagelle: riscatto Gollini, Pinamonti non si vede; Approfondisci 🔍

La Roma si riscatta contro il Torino: Dybala salva Juric. Le pagelle della partita

(ilgiornale.it)

I giallorossi tornano alla vittoria contro il Torino con un gol di Dybala. Successo che salva la panchina di Juric almeno per il momento. Fischiati Pellegrini e Cristante ...

SERIE A - Roma, niente scherzi contro il Torino: i bookie puntano sul riscatto giallorosso

(napolimagazine.com)

Un tecnico in bilico, anche se al momento confermato, e appena due vittorie in campionato. La Roma di Juric - nel giorno di Halloween - deve imprimere una svolta alla sua stagione e contro il Torino, ...

Dybala salva Juric: la Roma va, il Toro no. Manita Lazio, la Juve è dietro

(tuttosport.com)

I giallorossi vincono grazie alla Joya che approfitta di un errore grossolano della difesa di Vanoli. Baroni asfalta Fabregas e sorpassa Motta: Castellanos show, espulso Nuno Tavares ...

Roma-Torino, contestazione dei tifosi giallorossi: fischi nel riscaldamento

(calciomercato.com)

Clima teso all`Olimpico, dove la Roma affronta il Torino nel posticipo del turno infrasettimanale. I giallorossi arrivano da periodo complicato con una sola vittoria.