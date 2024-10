Sport.quotidiano.net - Inzaghi nella scia di Conte. Frattesi scatena l’Inter. Lautaro, gol liberazione

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La risposta al Napoli arriva forte e chiara. Un 3-0 rotondo, in quel di Empoli, che riportaai quattro punti di distacco dalla vetta di inizio giornata. Con un turnover al minimo,azzecca la scelta dell’ultimora:e non Zielinski a centrocampo. L’ex di turno, un campionato in B nel 2019/20 con i toscani, segna due volte e non esulta. "Mi spiace solo la doppietta sia arrivata contro di loro, perché qui ai tempi mi sono divertito", dice il centrocampista a fine gara. Chiude, rendendo largo un risultato ancora sullo 0-0 dopo un tempo, ma poi incanalato verso la discesa dall’inferiorità numerica che colpisce l’Empoli già alla mezzora (rosso a Goglichidze). "Con l’uomo in più è più facile - analizza l’argentino - ma le partite le devi vincere. Io settimo al Pallone d’Oro? Mi aspettavo di più", ammette.