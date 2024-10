Il porto, l'agroalimentare, le startup: come cambia lo stabilimento di Termini Imerese con Pelligra (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un polo manifatturiero, industriale, commerciale che ospiterà startup specializzate nell’innovazione dei processi industriali. Sarà questo e molto altro la nuova sede dello stabilimento di Termini Imerese ex Blutec. La firma sull'accordo che Pelligra Italia Holding srl ha siglato con i commissari Palermotoday.it - Il porto, l'agroalimentare, le startup: come cambia lo stabilimento di Termini Imerese con Pelligra Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un polo manifatturiero, industriale, commerciale che ospiteràspecializzate nell’innovazione dei processi industriali. Sarà questo e molto altro la nuova sede dellodiex Blutec. La firma sull'accordo cheItalia Holding srl ha siglato con i commissari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il, l', le: comelo stabilimento di Termini Imerese con Pelligra; Rovigo. Ottengono contributi per una start up senza averne diritto: Duò e Crepaldi a processo; Il, l', le: comelo stabilimento di Termini Imerese con Pelligra; Approfondisci 🔍

Il porto, l'agroalimentare, le startup: come cambia lo stabilimento di Termini Imerese con Pelligra

(palermotoday.it)

Il piano industriale del polo, la cui acquisizione è stata formalizzata dal ministro Urso che ha annunciato anche la salvaguardia dei lavoratori ex Blutec, si pone in continuità con i tanti progetti d ...

Agroalimentare, l’innovazione delle startup

(rinnovabili.it)

Nel mondo dell’innovazione agroalimentare italiana entrano 7 startup selezionate da FoodSeed, il programma di accelerazione della Rete Nazionale di CDP Venture Capital SGR. FoodSeed è promosso da ...

Porto Sant'Elpidio, food manager va a lezione. Villa Baruchello, al via il corso Its d’intesa con la Coal

(msn.com)

PORTO SANT'ELPIDIO Focus sull’agroalimentare, parte ai primi di novembre il corso biennale gratuito all’Its Smart Academy. In formazione una classe di 30 elementi, ...

Agrifood tech, la transizione tecnologica dell’agroalimentare

(rinnovabili.it)

L’agrifood tech comprende le soluzioni innovative – che quindi riguarda anche il mondo delle startup – che, grazie alle tecnologie digitali, cambiano l’intera filiera agroalimentare: produzione, ...