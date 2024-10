Il Luna Park di Legnano in gara per il titolo di migliore parco attrazioni d'Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Legnano (Milano), 31 ottobre 2024 – Il Luna Park di Legnano è ufficialmente in gara per il titolo di miglior Luna Park Italiano. I giostrai legnanesi hanno infatti invitato tutti a sostenere la candidatura votando sul sito: www.alphaLunaPark.it/award. "Ogni voto è importante e ci aiuterà a raggiungere questo riconoscimento prestigioso", hanno spiegato illustrando poi gli eventi speciali per tutti i gusti e le età che iniziano proprio stasera, con la serata di Halloween con trucca-bimbi e spettacoli dal vivo, per immergersi in un’atmosfera magica e spaventosa. Domani, 1° novembre la tradizionale Fiera dei Morti, con attrazioni e bancarelle per una giornata dedicata a tutta la famiglia. Il 6 novembre due eventi speciali in un solo giorno. Ilgiorno.it - Il Luna Park di Legnano in gara per il titolo di migliore parco attrazioni d'Italia Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)(Milano), 31 ottobre 2024 – Ildiè ufficialmente inper ildi migliorno. I giostrai legnanesi hanno infatti invitato tutti a sostenere la candidatura votando sul sito: www.alpha.it/award. "Ogni voto è importante e ci aiuterà a raggiungere questo riconoscimento prestigioso", hanno spiegato illustrando poi gli eventi speciali per tutti i gusti e le età che iniziano proprio stasera, con la serata di Halloween con trucca-bimbi e spettacoli dal vivo, per immergersi in un’atmosfera magica e spaventosa. Domani, 1° novembre la tradizionale Fiera dei Morti, cone bancarelle per una giornata dedicata a tutta la famiglia. Il 6 novembre due eventi speciali in un solo giorno.

Legnano (Milano), 31 ottobre 2024 – Il Luna park di Legnano è ufficialmente in gara per il titolo di miglior Luna park Italiano. I giostrai legnanesi hanno infatti invitato tutti a sostenere la candid ...

E' aperta ufficialmente dalle scorse ore la gara per decretare il “Miglior Luna park italiano”, cui partecipa anche il luna park di Legnano. Tutti coloro ...

LEGNANO – Appena inaugurato e già al centro delle cronache. Un copione che troppo spesso di ripete per il Luna Park di Legnano, ma questa volta non è andata come lo scorso anno.

Nel Luna Park e durante la Fiera dell’1 novembre sarà vietata la vendita e somministrazione di superalcolici (bevande con tasso alcolemico superiore al 21%) e di qualsiasi bevanda in contenitori di ve ...