Il dolce regalo di Michelle Hunziker per il nipote Cesare: l’orsetto parla con la sua voce (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aurora Ramazzotti ha cambiato casa già da diverse mesi. Con un home tour molto divertente, l'influencer ha mostrato come ha arredato la sua nuova casa a Milano. Tra le stanze che ha mostrato c'è anche quella del figlio Cesare, con un regalo speciale da Michelle Hunziker. Fanpage.it - Il dolce regalo di Michelle Hunziker per il nipote Cesare: l’orsetto parla con la sua voce Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aurora Ramazzotti ha cambiato casa già da diverse mesi. Con un home tour molto divertente, l'influencer ha mostrato come ha arredato la sua nuova casa a Milano. Tra le stanze che ha mostrato c'è anche quella del figlio, con unspeciale da

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildiper il nipote Cesare: l’orsetto parla con la sua voce; Aurora Ramazzotti, ila Goffredo Cerza per l'operazione: «Fiori per il mio amore» dopo il trapian;compie gli anni, arriva ildelle figlie: il video dellasorpresa; Berlusconi, l'addio di: «Grazie per quel tuo ultimo»;riceve un bellissimodi compleanno da Belen: i dettagli;festeggia il compleanno: ildi Tomaso Trussardi; Approfondisci 🔍

Il dolce regalo di Michelle Hunziker per il nipote Cesare: l’orsetto parla con la sua voce

(fanpage.it)

Aurora Ramazzotti ha cambiato casa già da diverse mesi. Con un home tour molto divertente, l'influencer ha mostrato come ha arredato la sua nuova casa ...

Michelle Hunziker rispolvera la passione di quando era bambina: «Amo farlo». Sabato rilassante con Sole e Celeste

(msn.com)

Michelle Hunziker è una donna piena di tantissime passioni che, negli anni, ha spesso raccontato ai suoi follower su Instagram che, però, forse, non ne conoscevano una: la ...

Michelle Hunziker stupisce con un inedito look mannish (sempre bellissima)

(dilei.it)

Michelle Hunziker ha raccontato di recente la sua grande passione per la montagna. In estate, infatti, ha condiviso diversi scatti dalle sue scalate in montagna, in compagnia dell’amica Serena ...

Michelle Hunziker e la madre Ineke: un legame rinnovato in un dolce video su Instagram

(bigodino.it)

Michelle Hunziker, una delle più celebri e amate personalità dello spettacolo italiano, ha recentemente condiviso un momento intimo e sincero con sua madre Ineke su Instagram. Questo video ha ...