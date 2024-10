Giovani e violenza, impennata di arresti (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Padova e provincia, secondo quanto riscontrato dai carabinieri, non si riscontra la presenza di baby gang strutturate, aventi un'organizzazione verticistica con distinzioni di ruoli al loro interno, ma si registrano, prevalentemente nel capoluogo, episodi criminosi anche violenti, riconducibili Padovaoggi.it - Giovani e violenza, impennata di arresti Leggi tutto 📰 Padovaoggi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Padova e provincia, secondo quanto riscontrato dai carabinieri, non si riscontra la presenza di baby gang strutturate, aventi un'organizzazione verticistica con distinzioni di ruoli al loro interno, ma si registrano, prevalentemente nel capoluogo, episodi criminosi anche violenti, riconducibili

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:disessuale su 2colleghi di lavoro, arrestato; Minori, in un anno +8,25%e denunce persessuale; “Violenze e torture nel carcere minorile di Milano”, arrestati 13 agenti della penitenziaria. Sospeso l’ex co…; Fermato ai controlli, 19enne pordenonese tenta inutilmente la fuga. In casa dosi di hashish, un coltello e una; Poliziamoderna: speciale suie i disturbi alimentari; Approfondisci 🔍

Maxi operazione della Polizia contro la criminalità giovanile: 37 arresti in tutta Italia, anche 5 minorenni tra i fermati

(msn.com)

della Polizia di Stato e finalizzata a contrastare la criminalità giovanile, questa mattina in tutta Italia, che ha portatro all'arresto di 37 persone, di cui 5 minorenni, e 51 denunce, tra cui 17 ...

Maxi-operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile: 37 arresti, 51 denunce

(romait.it)

Un intervento senza precedenti della Polizia che ha coinvolto 800 operatori e monitorato social e piazze di 30 province italiane ...

Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile: 37 arresti e 51 denunce

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile: 37 arresti e 51 denunce ...

Violenza sessuale di gruppo contro una minorenne: 9 arresti tra Reggio Calabria e Milano

(tpi.it)

sono stati arrestati quattro giovani responsabili di violenza sessuale di gruppo aggravata contro due minorenni della Piana di Gioia Tauro e il mese successivo sono stati arrestati quattro ...