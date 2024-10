Fse Progetti Cesena al secondo successo, battuta Faenza (Di giovedì 31 ottobre 2024) La seconda partita in casa per la Fse Progetti Cesena è coincisa con la seconda vittoria ottenuta nel campionato di basket femminile di serie B ai danni di una agguerrita Faenza Basket Project che le Cesenati hanno sconfitto 62-57. Il primo periodo è scoppiettante, con entrambe le squadre che puntano su contropiedi e transizioni veloci; in dirittura di arrivo è però Faenza a mettere la testa avanti con un possesso di vantaggio (18-20 al 10’). Nel secondo periodo la Fse Progetti riesce a prendere le misure alle avversarie in difesa e di conseguenza anche l’attacco diventa più fluido (35-33 al 20’). Ilrestodelcarlino.it - Fse Progetti Cesena al secondo successo, battuta Faenza Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La seconda partita in casa per la Fseè coincisa con la seconda vittoria ottenuta nel campionato di basket femminile di serie B ai danni di una agguerritaBasket Project che leti hanno sconfitto 62-57. Il primo periodo è scoppiettante, con entrambe le squadre che puntano su contropiedi e transizioni veloci; in dirittura di arrivo è peròa mettere la testa avanti con un possesso di vantaggio (18-20 al 10’). Nelperiodo la Fseriesce a prendere le misure alle avversarie in difesa e di conseguenza anche l’attacco diventa più fluido (35-33 al 20’).

