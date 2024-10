Francesca De Andrè beve detersivo, ricoverata d’urgenza: tragedia sfiorata per l’ex gieffina – VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) Francesca De Andrè ha rischiato la vita dopo aver ingerito accidentalmente un bicchiere di detersivo, scambiandolo per yogurt. ricoverata d'urgenza, condivide la sua drammatica esperienza dall'ospedale. Ecco i dettagli dell'accaduto. L'articolo Francesca De Andrè beve detersivo, ricoverata d’urgenza: tragedia sfiorata per l’ex gieffina – VIDEO proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - Francesca De Andrè beve detersivo, ricoverata d’urgenza: tragedia sfiorata per l’ex gieffina – VIDEO Leggi tutto 📰 Blogtivvu.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)Deha rischiato la vita dopo aver ingerito accidentalmente un bicchiere di, scambiandolo per yogurt.d'urgenza, condivide la sua drammatica esperienza dall'ospedale. Ecco i dettagli dell'accaduto. L'articoloDeperproviene da Blog Tivvù.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:De Andrédetersivo: rischio collasso degli organi; Pertosse fatale, il piccolo Rocco muore dopo 24 giorni di vita. Allarme dell'Usl: «Vaccinata solo una mamma su due»; Alluvione Spagna, allerta meteo rossa per la provincia di Castellòn: “State in casa”. Il governo: ancora morti nelle auto; Gme, prezzo gas in Italia in ribasso a 41,96 euro al MWh; Cristiano De André si confessa: "Bevo come mio padre"; Pillola abortiva a casa, polemica sulle decisioni della Regione; Approfondisci 🔍

Francesca De André beve detersivo: rischio collasso degli organi

(msn.com)

L'ex concorrente del Grande Fratello ha ingerito del detersivo ed ha rischiato grosso: il racconto dall'ospedale ...

Francesca De André: “Ho rischiato la morte oggi”/ Cos’è successo: “Ho bevuto detersivo per errore e…”

(ilsussidiario.net)

Francesca De André choc: "Ho rischiato la morte oggi". Cos'è successo? Ha scambiato per errore del detersivo per yogurt ed è finita in ospedale ...

Tre date in Sicilia per “PFM canta De Andrè”

(msn.com)

ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi tornerà in tour nei teatr ...

Cristiano Malgioglio

(gossip.fanpage.it)

Paroliere italiano scoperto da Fabrizio De Andrè, è autore de L’importante è finire, canzone magistralmente interpretata da Mina. Scrive per Raffaella Carrà, Rita Pavone, Loretta Goggi ...