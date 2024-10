Agi.it - Fermato un minore a Piacenza, avrebbe ucciso la fidanzata tredicenne

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - È stato convalidato il fermo, insieme alla custodia cautelare in carcere, per il 15enne accusato di averla sua ragazza di 13 anni, Aurora Tila, precipitata da un palazzo ala mattina del 25 ottobre, prima di andare a scuola. Il Tribunale dei minori di Bologna, stamattina, ha convalidato il fermo per omicidio volontario. "Le indagini continueranno, essendo in corso accertamenti medico legali e informatici, nel contraddittorio con le parti, nonché un'incessante attività investigativa delegata al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di", ha spiegato il procuratore capo del Tribunale dei Minori, Giuseppe Di Giorgio, nell'ordinanza di convalida del fermo.