Fermati nei pressi del carcere di Regina Coeli, tentano di introdurre droga (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione nelle carceri italiane, in particolare nel carcere di Regina Coeli, continua a suscitare preoccupazioni per quanto riguarda il traffico di stupefacenti. Di recente, alcune persone hanno provato a lanciare all’interno della struttura sacchetti contenenti droga, con l’intento di farla arrivare ai detenuti. L’azione, però, è stata prontamente sventata dalle forze dell’ordine, che hanno arrestato i colpevoli e avviato le procedure di denuncia. La scoperta della polizia penitenziaria L’intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha permesso di fermare i malfattori, che cercavano di eludere i controlli di sicurezza del carcere. Gaeta.it - Fermati nei pressi del carcere di Regina Coeli, tentano di introdurre droga Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione nelle carceri italiane, in particolare neldi, continua a suscitare preoccupazioni per quanto riguarda il traffico di stupefacenti. Di recente, alcune persone hanno provato a lanciare all’interno della struttura sacchetti contenenti, con l’intento di farla arrivare ai detenuti. L’azione, però, è stata prontamente sventata dalle forze dell’ordine, che hanno arrestato i colpevoli e avviato le procedure di denuncia. La scoperta della polizia penitenziaria L’intervento degli agenti della polizia penitenziaria ha permesso di fermare i malfattori, che cercavano di eludere i controlli di sicurezza del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Tentavano di introdurre droga indue minori;Coeli:e denunciati due minorenni per stupefacenti; Sulmona International Film Festival: 42esima edizione dal 6 al 9 novembre; Violenza a Centocelle: 18enne accoltellato alla gola, il responsabile preso vicino alla metro; In fuga dal Perù, si nascondeva in un bed and breakfast del centro: dovrà scontare 10 anni; Arrestata una suora per tentato contrabbando di un cellulare neldi Genova Marassi; Approfondisci 🔍

Roma, tentavano di introdurre droga nel carcere di Regina Coeli: fermati due minorenni

(roma.corriere.it)

Tentavano di far arrivare droga nel carcere di Regina Coeli, lanciando all'interno della struttura sacchetti contenenti un «quantitativo importante di stupefacenti». Ma sono stati scoperti, fermati e ...

Il carcere non sarà più isolato: sarà più facile arrivare (anche per chi non è automunito)

(monzatoday.it)

Votata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale Paolo Piffer (Civicamente). Diverse le soluzioni al vaglio per permettere ai lavoratori e ai familiari (ma non solo) di raggiungere ...

Una targa alla Corte di Cassazione per ricordare il martirio di Donato Carretta, direttore del carcere di Regina Coeli a Roma

(poliziapenitenziaria.it)

“Indipendentemente dai fatti che uno può avere commesso, la giustizia è prerogativa assoluta dello Stato e la legalità formale e sostanziale deve prevalere su qualsiasi forma di emotività”. Lo ha det ...

Genova, stupro di gruppo a Ferragosto: fermati due ragazzi in fuga

(primocanale.it)

I due fermati sono stati portati nel carcere di Pontedecimo a disposizione dell’autorità giudiziaria.