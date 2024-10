Farmaci, lecanemab: nuovi dati su benefici a lungo termine in Alzheimer iniziale (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una somministrazione precoce e continuativa del trattamento con lecanemab, anticorpo monoclonale contro la proteina beta amiloide, può avere un impatto positivo nella progressione della malattia nei pazienti con Alzheimer in fase iniziale e fornire benefici a lungo termine. Sono questi, in sintesi, i risultati dello studio 'Clarity AD' presentati da Eisai e Biogen Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una somministrazione precoce e continuativa del trattamento con, anticorpo monoclonale contro la proteina beta amiloide, può avere un impatto positivo nella progressione della malattia nei pazienti conin fasee fornire. Sono questi, in sintesi, i risultati dello studio 'Clarity AD' presentati da Eisai e Biogen

Farmaci, lecanemab: nuovi dati su benefici a lungo termine in Alzheimer iniziale

Questi dati - si legge in una nota - ampliano quelli già illustrati a luglio 2024 durante l'Alzheimer's Association International Conference (Aaic), includendo ulteriori valutazioni derivanti dai 3 ...

