Donna vittima di un'aggressione nel parcheggio, arriva un ragazzo a salvarla (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Torre del Greco i carabinieri hanno arrestato un 48enne di Ercolano, già noto alle forze dell'ordine, perché ritenuto gravemente indiziato di tentata rapina e porto di armi o oggetti atti a offendere. L'ordinanza di custodia cautelare che lo riguarda è stata emessa dal Gip di Torre Annunziata

(napolitoday.it)

L'episodio è avvenuto a Torre del Greco. Un 48enne di Ercolano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ...

