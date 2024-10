Zonawrestling.net - Dominik è destinato a diventare campione del mondo?

Leggi tutto 📰 Zonawrestling.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sorprendendo tutti o quasi,nella puntata di Raw di questa settimana è riuscito a batter Damian Priest (seppur “di rapina”) aggiudicandosi così la possibilità di affrontare Gunther in un match valevole per il titolo del. Avremo dunque un insolito incontro heel vs heel con uno sfidante che finora non è ancora riuscito a mettere alla vita un titolo intermedio in singolo come quello degli Stati Uniti o quello Intercontinentale. Ricordiamo che abbia vinto a NXT il North American Championship, ma nel main roster al massimo ha fatto sue le cinture dei titoli di coppia.