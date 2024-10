De Luca e il PD come ‘Il gatto e la volpe’: slitta la commissione sul terzo mandato (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai.” Saranno state le note della famosissima canzone di Edoardo Bennato ad accompagnare la seduta mattutina della I commissione consiliare della Regione Campania, chiamata ad esprimersi sul “terzo mandato”. La commissione, presieduta dal suo fedelissimo Giuseppe Sommese, ha incardinato, su iniziativa dello stesso Sommese, l’esame della proposta di legge «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento della legge 2 luglio 2004, numero 165». La norma del 2004 stabilisce che il limite del secondo mandato scatta dall’entrata in vigore della legge. Anteprima24.it - De Luca e il PD come ‘Il gatto e la volpe’: slitta la commissione sul terzo mandato Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai.” Saranno state le note della famosissima canzone di Edoardo Bennato ad accompagnare la seduta mattutina della Iconsiliare della Regione Campania, chiamata ad esprimersi sul “”. La, presieduta dal suo fedelissimo Giuseppe Sommese, ha incardinato, su iniziativa dello stesso Sommese, l’esame della proposta di legge «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento della legge 2 luglio 2004, numero 165». La norma del 2004 stabilisce che il limite del secondoscatta dall’entrata in vigore della legge.

