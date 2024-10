De Laurentiis: "Lotto per una Serie A florida e senza debiti. Falso che sia in conflitto con Gravina" (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Non tutti sanno che la Serie A, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, della Serie B, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 mln annui, pari al 10% di tutti i suoi Napolitoday.it - De Laurentiis: "Lotto per una Serie A florida e senza debiti. Falso che sia in conflitto con Gravina" Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Non tutti sanno che laA, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, dellaB, della Lega Pro e della Lega dilettanti. E questo avviene con 120 mln annui, pari al 10% di tutti i suoi

"La Serie A finanzia il calcio" Ecco il testo del comunicato contenente le riflessioni di De Laurentiis: "Non tutti sanno che la ... Nulla di più falso. Io lotto per ottenere una Serie A florida e ...

