Da Roma al porto di Olbia con un chilo di cocaina in auto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stava sbarcando nel porto Isola Bianca di Olbia a bordo di una macchina nella quale aveva nascosto un chilo di cocaina: un uomo, residente a Roma, è stato arrestato dai finanzieri del gruppo di Olbia con l'accusa di traffico di stupefacenti. A insospettire gli uomini delle fiamme gialle Romatoday.it - Da Roma al porto di Olbia con un chilo di cocaina in auto Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Stava sbarcando nelIsola Bianca dia bordo di una macchina nella quale aveva nascosto undi: un uomo, residente a, è stato arrestato dai finanzieri del gruppo dicon l'accusa di traffico di stupefacenti. A insospettire gli uomini delle fiamme gialle

I cani della Guardia di finanza hanno iniziato ad abbaiare verso uno zaino: all’interno un panetto chiuso da cellophane e nastro adesivo ...

SASSARI. In uno zaino da viaggio aveva nascosto oltre 1 chilo di cocaina. A finire in manette un corriere della droga, residente a Roma, scoperto durante i controlli allo sbarco della nave al porto di ...

Nella mattinata del 28 ottobre scorso, durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, i finanzieri del Gruppo ...

