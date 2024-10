Ilfattoquotidiano.it - Crollano i ricavi di Stellantis: nel terzo trimestre calo del 27% e consegne a -20%. Il Nord America va peggio dell’Europa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Mentre in Italia mette in atto una sostanziale paralisi produttiva, con gli impianti fermi o al minimo,presenta brutti dati trimestrali che evidenziano però risultatiri inrispetto a quelli registrati in Europa. Nel2024 inetti si sono fermati a 33 miliardi di euro: un crollo del 27% rispetto allo stesso periodo del 2023, “dovuto principalmente a minorie a un mix sfavorevole, oltre all’impatto dei prezzi e dei cambi”, spiega il gruppo automobilistico presieduto da John Elkann, nell’occhio del ciclone per il rifiuto a presentarsi in audizione in Parlamento per rendere conto dell’operato dell’azienda nella Penisola. A livello globale leconsolidate sono 1,1 milioni, il 20% in meno anno su anno.