Crisi Idrica, Bardi “In Basilicata risolveremo il problema” (Di giovedì 31 ottobre 2024) POTENZA (ITALPRESS) – “La nostra priorità è aumentare la portata d’acqua, evitando così inasprimenti nelle sospensioni e garantendo che la Basilicata possa superare questa fase critica con la maggiore stabilità possibile. Per la prima volta il Governo nazionale ha nominato un commissario e ha dato delle risorse alla nostra regione per risolvere la Crisi”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza Idrica. xc2/pc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Crisi Idrica, Bardi “In Basilicata risolveremo il problema” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) POTENZA (ITALPRESS) – “La nostra priorità è aumentare la portata d’acqua, evitando così inasprimenti nelle sospensioni e garantendo che lapossa superare questa fase critica con la maggiore stabilità possibile. Per la prima volta il Governo nazionale ha nominato un commissario e ha dato delle risorse alla nostra regione per risolvere la”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito, in qualità di commissario straordinario per l’emergenza. xc2/pc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Acqua,illustrerà gli interventi per evitare una nuova stretta;“Inrisolveremo il problema”;"Inrisolveremo il problema"; Emergenzain: “Non ci saranno ulteriori restrizioni”; Emergenzaconferma: "non ci saranno ulteriori restrizioni"; Consigliere regionale Chiorazzo (Casa Comune):improvvisa soluzioni last minute per l’emergenzaall’insaputa dell'assessore regionale Pepe e della Protezione civile regionale; Approfondisci 🔍

Crisi Idrica, Bardi "In Basilicata risolveremo il problema"

(stream24.ilsole24ore.com)

POTENZA (ITALPRESS) - “La nostra priorità è aumentare la portata d’acqua, evitando così inasprimenti nelle sospensioni e garantendo che ...

Emergenza idrica in Basilicata, Bardi assicura: «Non ci saranno ulteriori restrizioni»

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

Da alcune settimane, per 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo Potenza, serviti dallo schema Basento-Camastra, per un totale di circa 140 mila persone, sono state disposte drastiche riduzioni dell’er ...

Acqua, Bardi illustrerà gli interventi per evitare una nuova stretta

(rainews.it)

Stamattina la prima conferenza stampa in veste di commissario per l'emergenza. Sempre oggi l'assemblea di Acquedotto Lucano: è sfida tra Andretta e Bernardo ...

Crisi idrica, Chiorazzo: “Bardi improvvisa soluzioni last minute”

(ivl24.it)

POTENZA - “Dopo circa due mesi di sostanziale indifferenza rispetto alla gravissima ed inedita crisi idrica che sta mettendo in ginocchio Potenza ed altri 28 ...