Ciclista morto sulla statale Foggia-Lucera, arrestato il pirata della strada che non gli ha prestato soccorso (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Ciclista 61enne Roberto Casiello è stato investito e ucciso sulla statale fra Foggia e Lucera. Dopo due giorni arrestato il pirata strada

Ciclista morto sulla statale Foggia-Lucera, arrestato il pirata della strada che non gli ha prestato soccorso

Il ciclista 61enne Roberto Casiello venne investito e ucciso sulla statale fra Foggia e Lucera. Dopo due giorni è stato arrestato il pirata strada ...

Ciclista travolto e ucciso a Foggia, il pirata è un medico in pensione: ha “confessato” al carrozziere

Il 61enne Roberto Casiello è morto a seguito del violento impatto sulla statale 17 Foggia-Lucera due giorni fa ...

Investito sulla Statale da un'auto pirata: morto un uomo

Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato questa mattina poco distante dalla bici sulla quale viaggiava sulla strada statale ...

Foggia, ciclista trovato morto sulla strada per Lucera: ipotesi auto pirata

Stando ad una prima ipotesi l'uomo, di 61 anni, potrebbe essere stato investito da un mezzo il cui conducente è fuggito senza prestare soccorso. Indagano i carabinieri ...