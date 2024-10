Ilgiorno.it - Ciclista di 80 anni investito da un’auto a Verolanuova: è gravissimo

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)(Brescia), 31 ottobre 2024 – Undi 80è statodanella tarda mattinata di oggi. L’Incidente è avvenuto a, attorno alle 11.30, in via Gerolamo Rovetta. Sul posto il Nue 112 ha inviato oltre all'ambulanza e all'auto medica anche l'elisoccorso che hanno trovato l’anziano in arresto cardiocircolatorio. L’80enne è stato rianimato per oltre mezz'ora, poi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Manerbio in codice rosso. Le sue condizioni permangono molto gravi.