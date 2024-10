Caso Orlandi-Gregori, la minaccia nel quiz tv e i nomi sullo spartito: “Così le amiche furono messe a tacere” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Caso Orlandi-Gregori, la minaccia nel quiz tv e i nomi sullo spartito Continuano i misteri sul Caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due ragazze scomparse a Roma ormai quarantuno anni fa. Ora, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, emerge una pista mai battuta prima secondo la quale le amiche delle due ragazze sono state messe a tacere anche tramite un quiz televisivo all’epoca condotto da Nanni Loy. Secondo questa nuova indiscrezione, Marco Accetti, l’uomo che consegnò il flauto di Emanuela, tre anni prima della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, andò in tv al quiz di Nanni Loy affermando: “C’è una persona che mi sta ascoltando, è una ragazza che abita a Roma in via Goito. Si chiama Antonella Fini”. Tpi.it - Caso Orlandi-Gregori, la minaccia nel quiz tv e i nomi sullo spartito: “Così le amiche furono messe a tacere” Leggi tutto 📰 Tpi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), laneltv e iContinuano i misteri suldi Emanuelae Mirella, le due ragazze scomparse a Roma ormai quarantuno anni fa. Ora, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, emerge una pista mai battuta prima secondo la quale ledelle due ragazze sono stateanche tramite untelevisivo all’epoca condotto da Nanni Loy. Secondo questa nuova indiscrezione, Marco Accetti, l’uomo che consegnò il flauto di Emanuela, tre anni prima della scomparsa di Emanuelae Mirella, andò in tv aldi Nanni Loy affermando: “C’è una persona che mi sta ascoltando, è una ragazza che abita a Roma in via Goito. Si chiama Antonella Fini”.

A 41 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori continuano i misteri e i punti poco chiari su un mistero che tuttora non ha una soluzione. Adesso spunta una novità mai ...

Il reo confesso Marco Accetti telefonò a un programma di Rai2 nel 1980 rendendo pubblico l'indirizzo di una compagna di Mirella. Identica intimidazione nell'83 a tre amiche di Emanuela ...

Il reo confesso Marco Accetti telefonò a un programma di Rai2 nel 1980 rendendo pubblico l'indirizzo di casa di una compagna di scuola di Mirella. Identica intimidazione nel 1983 a tre amiche di Emanu ...

Nel 1980 il reo confesso del caso Orlandi-Gregori partecipò a un quiz su Rai2 e fece nome e indirizzo di un'altra ragazzina nel mirino ...