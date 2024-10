Bonifiche bloccate a Taranto: il PLI Taranto ha incontrato il commissario Uricchio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, abbiamo incontrato il commissario per le Bonifiche, il professor Uricchio, con cui abbiamo avuto un dialogo schietto e diretto sullo stato attuale dei lavori di bonifica nel SIN di Taranto. Purtroppo, quanto emerso non lascia spazio a illusioni: nonostante l’impegno pianificatore e progettuale del commissario tutto è fermo per la mancanza della struttura di supporto che possa favorire le attività amministrative. Un immobilismo che non solo impedisce di riportare salute e vivibilità nel nostro territorio, ma blocca anche le prospettive di rilancio economico e occupazionale. Parliamo di fondi già stanziati, decine di milioni di euro, che potrebbero davvero fare la differenza per la provincia ionica. Tarantinitime.it - Bonifiche bloccate a Taranto: il PLI Taranto ha incontrato il commissario Uricchio Leggi tutto 📰 Tarantinitime.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoNei giorni scorsi, abbiamoilper le, il professor, con cui abbiamo avuto un dialogo schietto e diretto sullo stato attuale dei lavori di bonifica nel SIN di. Purtroppo, quanto emerso non lascia spazio a illusioni: nonostante l’impegno pianificatore e progettuale deltutto è fermo per la mancanza della struttura di supporto che possa favorire le attività amministrative. Un immobilismo che non solo impedisce di riportare salute e vivibilità nel nostro territorio, ma blocca anche le prospettive di rilancio economico e occupazionale. Parliamo di fondi già stanziati, decine di milioni di euro, che potrebbero davvero fare la differenza per la provincia ionica.

