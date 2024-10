Argentina, la coppia di italiani aveva già tentato due volte di partire con la bimba nata da maternità surrogata (Di giovedì 31 ottobre 2024) La coppia italiana con la bimba nata da una maternità surrogata aveva già fatto due tentativi di lasciare l’Argentina, prima di essere fermata nella notte di sabato 26 ottobre all’aeroporto di Ezeiza, secondo quanto ricostruisce il quotidiano argentino La Nacion. Il primo tentativo risale a mercoledì della settimana scorsa, quando la madre della piccola si era presentata allo scalo cittadino di Buenos Aires, Aeroparque, con uno dei due italiani dicendo di volerlo autorizzare a viaggiare da solo con la loro bimba. Tuttavia, secondo fonti, già allora le autorità di Migrazione avevano sospettato che non si trattasse del suo compagno. La coppia, in quel caso, si era allontanata senza completare la pratica. I due ci hanno però riprovato il giorno successivo, giovedì, presso l’hub internazionale di Ezeiza. Ilfattoquotidiano.it - Argentina, la coppia di italiani aveva già tentato due volte di partire con la bimba nata da maternità surrogata Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Laitaliana con lada unagià fatto due tentativi di lasciare l’, prima di essere fermata nella notte di sabato 26 ottobre all’aeroporto di Ezeiza, secondo quanto ricostruisce il quotidiano argentino La Nacion. Il primo tentativo risale a mercoledì della settimana scorsa, quando la madre della piccola si era presentata allo scalo cittadino di Buenos Aires, Aeroparque, con uno dei duedicendo di volerlo autorizzare a viaggiare da solo con la loro. Tuttavia, secondo fonti, già allora le autorità di Migrazioneno sospettato che non si trattasse del suo compagno. La, in quel caso, si era allontasenza completare la pratica. I due ci hanno però riprovato il giorno successivo, giovedì, presso l’hub internazionale di Ezeiza.

