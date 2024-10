Apre World of illusion. Tra gioco e scienza, Napoli ha il suo museo interattivo | VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La realtà è una semplice illusione, sebbene molto persistente” sotto il segno di questa citazione di Albert Einstein inizia il percorso del nuovo World of illusion, il museo permanente allestito alla Chiesa delle Crocelle ai Mannesi dopo l’operazione di restyling che, dopo un tentativo dello Napolitoday.it - Apre World of illusion. Tra gioco e scienza, Napoli ha il suo museo interattivo | VIDEO Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La realtà è una semplicee, sebbene molto persistente” sotto il segno di questa citazione di Albert Einstein inizia il percorso del nuovoof, ilpermanente allestito alla Chiesa delle Crocelle ai Mannesi dopo l’operazione di restyling che, dopo un tentativo dello

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:of. Tra gioco e scienza, Napoli ha il suo museo interattivo | VIDEO; Via Duomo,al pubblico il museo delle illusioni: «Dal Vortex alla Galassia infinita»;a NapoliofFoto di A. Fiorenzano per NT; "of", torna a Napoli la mostra delle illusioni; A Napoliil Museo delle Illusioni: un magico percorso immersivo;of: dal Vortex alla Galassia infinita, il mondo delle percezioni visive a Napoli; Approfondisci 🔍

Apre il Museo delle Illusioni a Napoli. Arte, scienza e percezioni visive

(napolike.it)

Dal 26 ottobre 2024, per un tempo indeterminato, apre a Napoli il Museo World of Illusion, una mostra interattiva dedicata al mondo delle percezioni visive, allestita all’interno della Chiesa delle Cr ...

World of Illusion apre al pubblico con 50 installazioni interattive

(2anews.it)

A partire da oggi apre al pubblico il Museo World of illusion, la mostra dedicata al mondo delle percezioni visive all’interno della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi.

A Napoli apre il Museo delle Illusioni: tra meraviglie immersive dove tutto sembrerà surreale

(vesuviolive.it)

Dal 26 ottobre, per un tempo indeterminato, apre a Napoli il Museo World of Illusion, la mostra dedicata al mondo delle percezioni visive allestita all’interno della Chiesa delle Crocelle ai Mannesi.

World of Illusion, da domani a Napoli apertura al pubblico

(informazione.it)

Apre al pubblico, a partire da domani sabato 26 ottobre 2024 per un tempo inderminato, il Museo World of illusion, la mostra dedicata al mondo delle percezioni visive all’interno della Chiesa ...