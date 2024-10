Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Segreti Di Famiglia, Puntate Turche: Ceylin Vuole Vendicarsi Di Metin!

(Di giovedì 31 ottobre 2024)discopre attraverso Ilgaz che fua mandare ingiustamente suo padre in carcere. L’avvocatessavendetta!diprosegue e, nel corso delledella soap opera, al centro dell’attenzione torneràed il suo rapporto con. Pur non sapendo della verità sulla morte di Zafer,apprenderà da Ilgaz la verità su ciò chefece contro Zafer. A quel puntoinizierà ad avere un forte desiderio di vendetta. Ma ecco che cosa sta per succedere.di: Ilgaz svela ala verità su Zafer e! Nel corso delledidigià andate in onda, i telespettatori hanno scoperto per quale motivo, molto anni prima, il padre di, Zafer, andò in carcere pur essendo innocente.