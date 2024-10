Ilnapolista.it - Alla Juve un sussurro che è ormai è un tormentone: “Allegri almeno ste partite le vinceva”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni) COMMENTO10° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Tremano le inseguitrici. Finito il ciclo delle “sporche” il Napoli inaugura la serie di quelle “pulite”. E la inaugura vincendo. Verdetto apodittico. Il Napoli getta la maschera. Adesso non può più nascondersi. Icastica la risposta del Feroce Salentino. “Qua mica giochiamo a nascondino”. E si lancia ufficialmente nell’empireo ristrettissimo delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Solidità, autostima, e concretezza. Cinque uomini in difesa, va bene. Muscoli a centrocampo va bene. Ma anche tanto pressing alto. Insomma a San Siro gli azzurri per niente rinunciatari. Decisivo il duo Piedone-Trinità. Di potenza l’uno, di genio l’altro. Con un gol dei suoi, il georgiano. Riceve psulla sinistra al limite.