Affari Tuoi dopo 33 puntate Jacopo torna a casa con una cifra non all' altezza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si è conclusa in maniera del tutto inaspettata, la puntata didel 31 ottobre, che era cominciata davvero bene. Al cospetto di Stefano De Martino, questa volta c'era una coppia dell'Emilia Romagna.e la moglie Mary, con alle spalle una storia molto profonda fatta di gioie e dolori. In realtà, il programma ha risollevato il morale del concorrente, e a raccontare cosa è accaduto ci ha pensatostesso. Peccato solamente che il destino, ed anche il dottore Pasquale, ha remato contro la coppia originaria di Bologna.e Mary: l'assurda storia del loro primo incontroviene da Bologna ed è un tifoso scatenato della squadra della sua città, così come la mamma Fiammetta. A quanto pare, il padre Leo sta attraversando un periodo difficile, per questo il figlio gli ha augurato di non mollare.